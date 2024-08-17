Германия прекращает военную помощь Украине

Будут выполнены только текущие заявки

Правительство Германии в целях экономии заморозило дополнительные выплаты Украине. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, власти приняли это непростое решение из-за того, что при долгосрочном планировании бюджета в него не заложили денег, которые можно было бы передать Киеву.

По информации газеты, инициатива приостановить помощь Украине исходит от министра финансов Кристиана Линднера. При этом утверждается, что ранее согласованные выплаты Киев получит, также, как и вооружения, которые Германия уже пообещала передать Украине.

В 2024 году Берлин должен выделить на поддержку Украины восемь миллиардов евро, запланированный максимальный лимит на 2025 год ровно в два раза меньше и составляет уже четыре миллиарда евро. Но этих денег и вооружений, планируемых к передаче, Киев, скорее всего, не дождётся.

Ранее стало известно, что У США и Великобритании возникли разногласия по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow. Лондон хотел разрешить ВСУ использовать свои ракеты для ударов по российской территории, но категорически против этого выступает Вашингтон.

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