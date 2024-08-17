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Германия прекращает военную помощь Украине

15:30
  • суббота
  • 17 августа 2024

Будут выполнены только текущие заявки

Правительство Германии в целях экономии заморозило дополнительные выплаты Украине. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, власти приняли это непростое решение из-за того, что при долгосрочном планировании бюджета в него не заложили денег, которые можно было бы передать Киеву.
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По информации газеты, инициатива приостановить помощь Украине исходит от министра финансов Кристиана Линднера. При этом утверждается, что ранее согласованные выплаты Киев получит, также, как и вооружения, которые Германия уже пообещала передать Украине.

В 2024 году Берлин должен выделить на поддержку Украины восемь миллиардов евро, запланированный максимальный лимит на 2025 год ровно в два раза меньше и составляет уже четыре миллиарда евро. Но этих денег и вооружений, планируемых к передаче, Киев, скорее всего, не дождётся.

Ранее стало известно, что У США и Великобритании возникли разногласия по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow. Лондон хотел разрешить ВСУ использовать свои ракеты для ударов по российской территории, но категорически против этого выступает Вашингтон.

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