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Минобороны пообещало жёсткий ответ на удар по Курской АЭС

14:54
  • суббота
  • 17 августа 2024

Он не заставит себя ждать

Минобороны  пообещало жёсткие ответные военные и военно-технические меры в случае атаки на Курскую АЭС. В ведомстве заявили, что серьёзно оценивают информацию о подготовке киевским режимом удара по атомной электростанции.

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"Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей, как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "О борьбе с актами ядерного терроризма", - подчёркивается в заявлении Минобороны.

16 августа российские информагентства со ссылкой на информацию, полученную от сдавшихся в плен бойцов ВСУ, сообщали о том, что Киев планирует удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию, и тем самым перейти к новому этапу эскалации.

Утром 17 августа украинский дрон сбросил снаряд на территорию Запорожской АЭС. Никто не пострадал, повреждено дорожное полотно около станции.

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