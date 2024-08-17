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В Белгородской области запущен межсетевой роуминг

20:47
  • суббота
  • 17 августа 2024

Об этом сообщили в Минцифры

Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору связи. В регионе запушен межсетевой роуминг, сообщает Минцифры.

Такое решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера, введённой на этой неделе. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадёт сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному в этот момент.

16 августа в девяти районах Белгородской области сделали бесплатными услуги мобильной связи и интернета. При этом абоненты могут пользоваться услугами даже при отрицательном балансе.

Ранее плату за связь и мобильный интернет отменили в соседней Курской области. 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в регион. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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