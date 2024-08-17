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Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём - замминистра обороны

20:03
  • суббота
  • 17 августа 2024

Указ подписан 17 августа

Президент Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарем – заместителем министра обороны. Соответствующий указ, подписанный главой государства 17 августа, размещён на сайте правовых актов.

Ранее Цивилёва занимала должность заместителя министра обороны, также она возглавляет фонд "Защитники Отечества". Он создан в апреле 2023 года для поддержки участников специальной военной операции.

Анна Цивилёва - дипломированный врач с опытом психиатрической практики. Её второе высшее образование - Госуниверситет управления, специальность "Менеджмент организации", пишут "Известия".

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Анна Цивилёва
Анна Цивилёва
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