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В Москве с начала года появились более 30 зарядных станций для электробусов

22:42
  • суббота
  • 17 августа 2024

В столице активно развивается экологичный вид транспорта

С начала года в Москве появились 33 новые зарядные станции для электробусов. О том, как столичные энергетики создают инфраструктуру для развития экологичного транспорта, рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что 12 станций появилось в Южном округе. Там пять маршрутов удалось перевести на электробусное движение.

По регламенту зарядные станции получают электроснабжение по второй категории надёжности. Это значит, что при технологическом нарушении на одной линии напряжение автоматически передаётся по резервной.

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Зарядная станция для электробусов
Зарядная станция для электробусов
Зарядная станция для электробусов
Зарядная станция для электробусов
Зарядная станция для электробусов
Зарядная станция для электробусов
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