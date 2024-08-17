Это может привести к масштабной катастрофе в Европе

Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС. Об этом говорится в заявлении спикера российского МИДа Марии Захаровой.

В связи с этим Москва призывает ООН и МАГАТЭ незамедлительно выступить с осуждением готовящихся провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС. Результатом действий киевского режима может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, предупреждают на Смоленской площади.

Международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим, говорится в заявлении.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Как говорили сдавшиеся в плен бойцы ВСУ, во время атаки на российский регион планировалось захватить Курскую АЭС.

Армия России предотвратила продвижение украинских боевиков вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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