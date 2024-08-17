Заведено дело на иностранных журналистов, проникших в Суджу

Со стороны Украины

ФСБ завела уголовное дело против иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу со стороны Украины. Как сообщили в ведомстве, дело расследуется в отношении Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Также эксперты проводят оценку появившихся в СМИ материалов, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, сообщает РИА Новости.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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