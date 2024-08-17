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В московском метро прошла "Ночь джаза"

21:44
  • суббота
  • 17 августа 2024

Её посвятили Сергею Дягилеву

"Ночь джаза в метро" прошла на станции "Маяковская" столичной подземки. Зрители насладились популярными композициями в исполнении ансамбля российского пианиста и композитора Даниила Крамера. Выступила также певица Мари Карне.

Концерт был посвящён знаменитому театральному деятелю Сергею Дягилеву.  Джазовые представления в метро Москвы уже стали традицией. В прошлом году на станции "Маяковская" ночью выступил народный артист России Игорь Бутман, сообщает "ТВ Центр".

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"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
"Ночь джаза" в метро
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