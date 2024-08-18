В Минобороны рассказали о подвиге рядового Дорофеева

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

В Минобороны рассказали о новых героях СВО. Рядовой Максим Дорофеев во время патрулирования обнаружил группу вражеских диверсантов, которые двигались в направлении наших позиций. Выстрелом из гранатомёта Максим ликвидировал автомобиль вместе с боевиками. Неприятель понёс потери и отступил.

Ефрейтор Роман Сащенко метким огнём из стрелкового оружия лично уничтожил семь беспилотников ВСУ, атаковавших наблюдательный пункт. Один из дронов-камикадзе упал в расположении российских войск, но не сдетонировал. Рискуя жизнью, Роман обезвредил взрывное устройство, не допустив потерь среди наших военных, сообщает "ТВ Центр".

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