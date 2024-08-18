Противник отступает

Практически на всех участках фронта в зоне СВО российские подразделения заняли более выгодные позиции. Средства ПВО Южной группировки за сутки уничтожили две управляемых авиабомбы "Хаммер", десять снарядов РСЗО "Хаймарс" и 35 вражеских дронов. Противник потерял до 680 боевиков.

Бронегруппа на БМП-3 в зоне ответственности группировки Запад, оказывая поддержку нашим штурмовикам, уничтожила несколько пулемётных точек ВСУ. Их вычислили расчёты беспилотников и передали координаты на пункт управления. Всего несколько минут потребовалось нашим экипажам, чтобы точно поразить неприятеля, а затем совершить марш в безопасный район и замаскироваться.

А подразделения БПЛА ульяновских десантников в Херсонской области ювелирно отработали по внедорожникам боевиков на правом берегу Днепра. Сбросы с "птичек" поразили три автомобиля. Их вычислил оператор квадрокоптера, которому пришлось преодолеть линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки, и отыскать цели в занятом ВСУ населённом пункте, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram