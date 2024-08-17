МАГАТЭ выступило с заявлением о ситуации на Запорожской АЭС

Дана оценка ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. Эксперты агентства отметили, что военная активность в районе станции не снижается. Оценка ситуации прозвучала через несколько часов после очередной атаки на станцию со стороны Украины, сообщает ТАСС.

Утром 17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд на территорию Запорожской АЭС. Он разорвался на дороге около энергоблоков.

11 августа Запорожская АЭС уже подвергалась атакам ВСУ, в результате чего загорелась градирня охлаждения на одном из энергоблоков.

Накануне, 16 августа российские агентства со ссылкой на информацию, полученную от сдавшихся в плен бойцов ВСУ, сообщали о том, что Киев планирует удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию, и тем самым перейти к новому этапу эскалации.

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