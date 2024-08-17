На Камчатке произошло сильное землетрясение

Магнитудой 7

Сильное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке. Как сообщил региональный филиал геофизической службы РАН, жители Петропавловска-Камчатского почувствовали толчки силой до шести баллов.

Известно, что землетрясение произошло на глубине шести километров, а его эпицентр находился в 108 километрах от краевой столицы.

После мощного первого подземного толчка последовали более слабые – магнитудой до 4,7. Спасатели приступили к обследованию зданий.

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