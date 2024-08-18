Перед землетрясением на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Он начал извергать огненную лаву и метать молнии
Незадолго до землетрясения на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Об этом. в субботу, 17 августа, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Один из крупнейших вулканов полуострова начал извергать огненную лаву и даже метать молнии. Местные жители делятся кадрами извержения в соцсетях.
Столб пепла из купола Каран поднялся на 8 километров. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, за прошедшие сутки на вулкане зафиксировано 389 сейсмических событий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram