На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области

Портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба

На Госуслугах стали доступны сервисы для помощи пострадавшим в Курской области. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Минцифры.

Теперь на портале можно оставить заявку на помощь с транспортом или жильём, получить гуманитарную помощь, а также найти родственников, с которыми была потеряна связь.

Кроме того, жители пострадавших районов Курской области могут оформить выплаты при утрате имущества, за вред здоровью и выплату членам семьи погибшего при ЧС.

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