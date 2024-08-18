Илон Маск допустил массовый голод в США в случае победы Камалы Харрис на выборах

"Точный вывод", — подписал он сообщение эксперта на тему предвыборных обещаний вице-президента США

Илан Маск согласился с тем, что в случае реализации экономической программы Камалы Харрис, США может угрожать массовый голод. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил американский предприниматель в соцсети Х, сделав репост сообщения финансового эксперта Роберта Стерлинга.

В сообщении эксперт описал развитие ситуации в продовольственном секторе, если Харрис станет президентом США и начнёт реализовывать свою программу. Автор поста отметил, что при таком сценарии в стране "наступит коммунизм и массовый голод", а сами Штаты прекратят своё существование. Маск подписал сообщение как "точный вывод".

В пятницу Харрис презентовала на предвыборном мероприятии свой экономический план, пообещав "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты.

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