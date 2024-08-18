Десятки пострадавших: в Германии загорелось колесо обозрения

ЧП произошло под Лейпцигом

Не менее 30 человек пострадали в Германии из-за пожара на колесе обозрения. ЧП произошло вечером 17 августа во время проведения музыкального фестиваля под Лейпцигом.

По неустановленной пока причине огонь вспыхнул в одной из кабинок и быстро распространился. Колесо обозрения было заполнено людьми. Вид охваченного пламенем аттракциона привлёк внимание тысяч зрителей, которые собрались перед главной сценой.

На место прибыли десятки пожарных расчётов. Во время тушения и эвакуации пострадали четверо полицейских. После вынужденного перерыва музыкальный концерт продолжился, сообщает "ТВ Центр".

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