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Умер Ален Делон

09:02
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Ему было 88 лет

Умер легендарный французский актёр Ален Делон. Ему было 88 лет.
Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры

О смерти звезды и секс-символа французского кино сообщает газета Le Figaro. Он ушёл из жизни в своём доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Наибольшую известность Делон приобрёл после выхода фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Чёрный тюльпан". Со временем его имя в массовом сознании стало нарицательным. В 1979 году Ален Делон снимался у советских режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова в ставшей культовой картине "Тегеран-43". Актёр исполнил роль инспектора Фоша.

Среди наград Делона – Орден Почётного легиона. Он - лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почётной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почётной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

В последние годы Ален Делон практически не выходил в свет. Артист несколько лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Актёр даже размышлял об эвтаназии.

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