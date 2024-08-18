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Волонтёры и гуманитарные грузы: вся Россия помогает Курской области

11:41
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Продолжается эвакуация из приграничных районов

Спасатели и волонтёры продолжают проводить эвакуацию мирных жителей из Курского приграничья. Из автобуса - сразу на перрон, а затем в поезд, который увозит очередную группу жителей Курской области в другие регионы России. Большая часть из них - маломобильные граждане, а также женщины с детьми, эвакуированные из приграничной зоны, где сейчас крайне опасно.

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В Курскую область продолжает прибывать гуманитарная помощь со всей страны. Накануне очередная партия отправлена из Москвы: медикаменты, продукты, одежда, так необходимые сейчас людям. Сообщить, в чём они нуждаются, теперь можно и через Госуслуги. На портале запущен специальный сервис. 

Тем временем военные продолжают вычищать приграничные районы от украинских боевиков. Растёт число пленных террористов. Они подтвердили факт, что Киев готовит провокацию в отношении Курской и Запорожской атомных станций. Москва уже проинформировала об этом ООН и МАГАТЭ, а в российском Минобороны подчеркнули, что на действия киевского режима будет дан жёсткий ответ.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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