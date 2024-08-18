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Украинские беженцы в Польше требуют выдать им загранпаспорта

13:01
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Но им рекомендуют вернуться на Украину

Киевский режим всеми силами пытается вернуть граждан призывного возраста в страну. В Варшаве десятки украинских беженцев устроили демонстрацию у консульства своей страны. Собравшиеся держали плакаты с надписями "Мы не рабы".
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Люди требуют выдать им загранпаспорта, за которые они уже заплатили пошлину. Вышедший к протестующим дипломат лишь посоветовал написать заявление в консульство, а лучше - вернуться на родину, где тем временем применяются всё более жёсткие методы для того, чтобы обеспечить поголовную мобилизацию.

Режим перекладывает все неудачи на своих партнёров и недостаточное финансирование. Однако западные страны смотрят на Вашингтон и предвыборную обстановку в Штатах. Там Джо Байден все больше уходит в политическое забвение, а кандидаты на главный пост обмениваются невнятными оскорблениями, сообщает "ТВ Центр".

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