Переговоры по ближневосточному урегулированию в Катаре зашли в тупик

Противостояние продолжается

Переговоры в Катаре между Израилем и группой международных посредников не принесли результатов. Об этом сообщили в палестинском движении ХАМАС. Однако консультации продолжатся на следующей неделе.

Пока же ЦАХАЛ усиливает обстрелы сектора Газа. Четыре палестинца погибли и шестеро получили ранения в результате ударов по Хан-Юнису. Есть пострадавшие и в лагере беженцев Нусейрат, там две ракеты попали в жилые дома.

А в Дженине на западном берегу реки Иордан ночью израильские военные нанесли прицельный удар по автомобилю, в нём находились два высокопоставленных члена ХАМАС. Оба погибли.

Тем временем, в Тель-Авиве и других городах прошли многотысячные демонстрации. Собравшиеся требовали как можно скорее прекратить боевые действия, договориться об освобождении заложников и провести досрочные выборы, сообщает "ТВ Центр".

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