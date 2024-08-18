Собянин рассказал о строительстве автомобильного моста через реку Битцу

Он готов на 90%
В Москве на финишную прямую вышли работы по строительству автомобильного моста через реку Битцу. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, он готов уже на 90%.
На переправе длиной 109 метров будут по четыре полосы движения в каждом направлении. Сейчас идёт установка парапета. Осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололёдную систему.
Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра, который завершит формирование трассы за пределами МКАД на юге города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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