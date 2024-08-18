Для гостей подготовили мастер-классы

В Москве на Поклонной горе прошёл "День фронтовой собаки". Семейный фестиваль посвятили подвигам наших братьев меньших в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

Для жителей и гостей столицы провели экскурсии с интерактивными элементами, на которых показали задержание диверсанта и помощь раненым, а также рассказали о работе кинологов МВД и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Для посетителей подготовили мастер-классы и лекции о четвероногих питомцах.

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