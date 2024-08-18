Извержение вулкана и землетрясение: как прошла ночь на Камчатке

Было тревожно

Второй раз за сутки на Камчатке заявил о себе вулкан Шивелуч и просыпал пепел в районе посёлка Усть-Камчатск. Но жителей края ждал ещё один природный катаклизм - мощное землетрясение магнитудой 7. Теперь полуостров переживает массовые афтершоки.

Эпичное зрелище, достойное сцен кинофильмов: ночью вулкан Шивелуч на Камчатке выбрасывает пепел на высоту восемь километров, он оседает вокруг. Из-за плохой видимости отменили местные авиарейсы. Учёные предупреждают о возможности новых, ещё более сильных извержениях.

А утром жители Камчатки проснулись от мощных подземных толчков. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в ста километрах от Петропавловска-Камчатского. В городе и соседних районах магнитуда составила от 5 до 7. В домах тряслись стены, осыпалась штукатурка, разбивалась посуда.

Убытки подсчитывают многие магазины. Момент землетрясения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавших и разрушений нет. В некоторых зданиях появились трещины на стенах и потолках. Землетрясение вызвало серию афтершоков.

Для жителей открыта горячая линия. Все объекты городской инфраструктуры, школы, больницы и госучреждения работают в штатном режиме.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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