ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Извержение вулкана и землетрясение: как прошла ночь на Камчатке

12:07
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Было тревожно

Второй раз за сутки на Камчатке заявил о себе вулкан Шивелуч и просыпал пепел в районе посёлка Усть-Камчатск. Но жителей края ждал ещё один природный катаклизм - мощное землетрясение магнитудой 7. Теперь полуостров переживает массовые афтершоки.
На Камчатке произошло сильное землетрясение

Эпичное зрелище, достойное сцен кинофильмов: ночью вулкан Шивелуч на Камчатке выбрасывает пепел на высоту восемь километров, он оседает вокруг. Из-за плохой видимости отменили местные авиарейсы. Учёные предупреждают о возможности новых, ещё более сильных извержениях.

А утром жители Камчатки проснулись от мощных подземных толчков. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в ста километрах от Петропавловска-Камчатского. В городе и соседних районах магнитуда составила от 5 до 7. В домах тряслись стены, осыпалась штукатурка, разбивалась посуда.

Убытки подсчитывают многие магазины. Момент землетрясения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавших и разрушений нет. В некоторых зданиях появились трещины на стенах и потолках. Землетрясение вызвало серию афтершоков.

Для жителей открыта горячая линия. Все объекты городской инфраструктуры, школы, больницы и госучреждения работают в штатном режиме.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Последствия землетрясения на Камчатке
Последствия землетрясения на Камчатке
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
Сотрудники МЧС Камчатки оценивают последствия землетрясения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.