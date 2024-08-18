Жизнь и кино легендарного актёра: чем запомнится Ален Делон

Не стало великого артиста

Не стало кумира миллионов. На 89-м году ушёл из жизни символ французского кино Ален Делон. Талантливый и многогранный, он воплощал роли не только на экране, но и на театральной сцене. Многие фильмы с его участием вошли в сокровищницу мирового кинематографа.

"Вы слишком красивы – карьера не сложится," – объясняли продюсеры молодому морскому пехотинцу, который вернулся со службы в Париж без денег, но с желанием сниматься. Через несколько лет они уже кусали локти: на небосклоне французского и европейского кино ярко взошла новая звезда. Ален Делон, не имевший актёрского образования, учился мастерству прямо на площадке. В промежутках между съёмками брал уроки по мастерству, вокалу, речи, фехтованию.

Красота, невероятное обаяние и невероятное упорство дали плоды. После нескольких скромных ролей на Делона обратили внимание режиссёры, каждая картина которых становилась событием. Рене Клеман, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Анри Вернёй, а затем и Бертран Блие, и Жан-Люк Годар – каждый по-своему раскрывал всё новые грани актёра, который оказался способен играть не только роли героя-любовника, но и тонкие психологические образы, которые сразу полюбились не только европейскому зрителю.

От Рокко и его братьев, "Самурая", "Чёрного тюльпана", благородного разбойника Зорро и дуэта Делона и Жаном-Полем Бельмондо сходили с ума и советские женщины.

Лучшие режиссёры – значит, и лучшие актрисы. Самые красивые и талантливые женщины сопровождали актёра и в кино, и в личной жизни. Но семейной идиллии так и не случилось. Шесть лет помолвки с Роми Шнайдер не выдержали испытания временем. Единственный официальный брак продлился четыре года. Из четырёх детей от разных женщин сам Делон признавал лишь троих. А последние годы жизни провёл в одиночестве, в окружении любимых собак.

Он переехал в Швейцарию, с молотка ушла большая часть его коллекции искусства. Болезнь одолевала настолько, что Делон уже думал об эвтаназии. В январе этого суд признал его недееспособным. В феврале на вилле изъяли целый арсенал оружия, которым актёр владел, не имея на то разрешения.

Но ни один из скандалов и ни одна из неудач так и не смогли бросить тень на того, кого однажды и, кажется, навсегда прозвали самым красивым актёром французского кино. Список наград Делона очень краток – даже Золотую пальмовую ветвь он получил лишь пять лет назад за вклад в развитие киноискусства. Но его имя стало нарицательным, а это, пожалуй, важнее.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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