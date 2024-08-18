Шляпу Харрисона Форда из фильма "Индиана Джонс" продали за 630 тысяч долларов

При стартовой цене в 250 тысяч

Шляпу, которую носил Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы", продали за 630 тысяч долларов. Стартовая цена на аукционе была 250 тысяч, сообщает Bloomberg.

Также на аукционе были проданы белый шлем имперского разведчика из фильма "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" за 315 тысяч долларов и костюм из фильма "Крик" за 270 тысяч.

Фильм Стивена Спилберга "Индиана Джонс и храм судьбы" вышел на экраны в 1984 году. Это был второй фильм франшизы о приключениях археолога и искателя приключений Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда.

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