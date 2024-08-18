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Лукашенко призвал вернуться к стамбульским договорённостям

14:14
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Иначе СВО закончится уничтожением Украины

Переговоры по Украине нужно начинать с того, что было достигнуто в Стамбуле. Такое мнение в интервью программе "Вести недели" на канале "Россия-1" высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Закончим эту драчку": Лукашенко призвал сесть за стол переговоров по Украине

Он признал, что с момента переговоров в Стамбуле многое изменилось, но, тем не менее, с достигнутых тогда договорённостей можно начать новый диалог. Также Лукашенко заявил, что, если не сесть за стол переговоров, то конфликт Москвы и Киева закончится уничтожением Украины.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Площадкой для диалога была Турция. Затем Киев отказался от контактов с Москвой. Невозможность переговоров была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной. При этом в Москве не раз подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий. Президент Владимир Путин заявлял, что основой для будущих переговоров должны послужить договорённости, достигнутые в Стамбуле. 

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