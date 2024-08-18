В московских парках играют военные оркестры

В столице проходит фестиваль "Спасская башня"

Знаменитые отечественные и зарубежные произведения исполнил оркестр Центрального пограничного ансамбля ФСБ в Москве. Концерт прошёл в Гончаровском парке в рамках масштабного фестиваля "Спасская башня".

Уже восьмой сезон жители и гости столицы могут наслаждаться живыми выступлениями военных оркестров в парках. В этот раз прозвучали народные песни и популярные хиты советских лет, а также джазовые композиции.

Зрители с удовольствием не только подпевали, но и танцевали под любимые мелодии, сообщает "ТВ Центр".

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