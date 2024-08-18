Умер Борис Быстров - голос Гомера Симпсона в России

Артисту было 79 лет

В возрасте 79 лет скончался актёр дубляжа Борис Быстров, сообщила его жена Ирина Савина.

Самые известные персонажи, которым он дал свой голос - Гомер Симпсон, герои "Футурамы", персонажи Майкла Кейна в трилогии "Тёмный рыцарь" и "Интерстелларе" , император Палпатин в "Звёздных войнах", Магнето в "Людях Икс".

Быстров начинал карьеру как актёр кино: в 21 год он сыграл главную роль в популярном фильме-сказке "Волшебная лампа Аладдина". Внимательный зритель мог заметить его в картинах "Удар! Ещё удар!", "Приключения желтого чемоданчика", "ТАСС уполномочен заявить…", пишет Афиша Daily.

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