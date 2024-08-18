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На западе Москвы появится ещё один спортивный кластер

21:46
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Об этом рассказал Сергей Собянин

На западе Москвы в этом году появится новый спортивный кластер, где можно будет кататься на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах. Об этом сообщил сегодня на своём официальном сайте мэр Сергей Собянин.

Инфраструктура для активного отдыха есть почти в каждом районе столицы. В рамках комплексного благоустройства дворов и общественных пространств в городе постоянно обновляют и строят спортивные площадки.

Новые объекты открыли в парке "Яуза", около станций метро "Физтех", "Пыхтино" и "Сокольники", а также в поймах рек Шмелёвка и Кузнецовка.

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