Полад Бюльбюль оглы объявил о завершении дипломатической миссии в Москве

Он решил баллотироваться в парламент Азербайджана

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сообщил ТАСС о завершении дипломатической миссии в Москве. С этим заявлением он выступил перед началом визита Владимира Путина в Баку.

"Я в Москве проработал 18 с половиной лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу", - сказал дипломат.

Он напомнил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе.

Поладу Бюльбюль оглы 79 лет. Во времена СССР он был известен как эстрадный певец и композитор. Его голос звучал в концертах "Песня года" и популярных телепрограммах. Бюльбюль оглы написал музыку ко многим известным фильмам.

В конце 80-х годов артист пошёл в политику – занял пост министра культуры Азербайджана. В 2006 году переехал в Россию, куда был назначен послом Азербайджана.

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