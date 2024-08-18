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Два человека погибли во время обстрела Донецка

18:45
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Удар пришёлся по Петровскому району

Два мирных жителя погибли в Донецке в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР. На Байкальской улице погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения.

16 августа ВСУ обстреляли Донецк. Был практически уничтожен торговый центр "Галактика". Ранения получили 13 человек.

Тушить возникший после обстрела пожар пришлось под ударами вражеских беспилотников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

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