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Москвичей ждёт ещё одна жаркая неделя

21:00
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Для третьей декады августа это редкость

Ещё одна неделя по-настоящему летней погоды ждёт жителей Центральной России. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Неделя стартует с тёплой и солнечной погоды при температурном фоне на пять градусов выше климатической нормы. Ночами будет не ниже плюс 11-16 градусов, днём столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

Один дождливый день - вторник - не успеет испортить настроение. За ним последуют безоблачные дни с температурой до плюс 21-26. Дождь возможен лишь в пятницу.

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