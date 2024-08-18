В Туве из-за лесных пожаров вывозят детей из лагерей отдыха

Ситуация сложная

В Туве из-за лесных пожаров вывозят детей из трёх лагерей отдыха. На автобусах их доставят в столицу республики Кызыл.

Накануне в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в Туве действует 31 лесной пожар на площади три тысячи гектаров. В тушении задействованы почти пятьсот человек и 60 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-8.

Вместе с тувинскими пожарными борьбу с огнём ведут сотрудники "Авиалесоохраны" соседних регионов - Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, а также военные и добровольцы.

Ситуацию осложняет аномально жаркая и ветреная погода. Температура воздуха в Туве поднимается днём до 35-ти градусов и выше.

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