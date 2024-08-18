Путин прибыл с государственным визитом в Баку

Основные мероприятия запланированы на завтра
Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Основные встречи и мероприятия запланированы на 19 августа, сообщает РИА Новости.
Утром президент России возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Потом запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ещё запланированы церемония подписания двусторонних документов, заявления для прессы двух лидеров, посещение территории "Белого города" и кафедрального собора Святых жён-мироносиц.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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