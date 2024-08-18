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Путин прибыл с государственным визитом в Баку

20:04
  • воскресенье
  • 18 августа 2024

Основные мероприятия запланированы на завтра

Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Основные встречи и мероприятия запланированы на 19 августа, сообщает РИА Новости.

Утром президент России возложит венки к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Потом запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ещё запланированы церемония подписания двусторонних документов, заявления для прессы двух лидеров, посещение территории "Белого города" и кафедрального собора Святых жён-мироносиц.

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