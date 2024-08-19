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Bild: ВСУ больше не смогут использовать некоторые виды немецкого оружия

00:31
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Страной не могут быть приняты дальнейшие обязательства по поддержке Киева

ВСУ лишатся возможности использовать некоторые виды немецких вооружений. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает газета Bild со ссылкой на внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

Согласно документу, страна не может принять никакие дальнейшие обязательства по поддержке ВСУ. Это касается таких областей, как ПВО, артиллерия и беспилотники — в них Украина особенно зависит от поставок из Германии. 

В частности, как следует из письма, уже не могут быть удовлетворены потребности Украины в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

В материале газеты также отмечается, что вся военная поддержка Киева со стороны Берлина находится "под угрозой".

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