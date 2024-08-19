Российский альпинист пропал без вести в горах Пакистана

Ещё двое застряли с тяжёлыми травмами

Российский альпинист Сергей Нилов пропал, ещё двое застряли с серьёзными травмами на горе Гашербрум IV в Пакистане. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщила газета Arab News со ссылкой на пакистанский Альпийский клуб.

По данным издания, пять российских альпинистов отправились на вершину, чтобы найти тело россиянина, пропавшего там без вести в прошлом году.

Сообщается, что двоих участников экспедиции удалось эвакуировать. Вертолёт пакистанской армии ждёт хорошей погоды, чтобы отправиться искать остальных.

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