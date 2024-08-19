МАГАТЭ подтвердило непричастность РФ к пожару на ЗАЭС

Антироссийские источники обвиняли в возгорании российскую сторону

В МАГАТЭ опровергли фейки о якобы причастности России к пожару на Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, антироссийские источники утверждали, что возгорание на градирне ЗАЭС было вызвано российской стороной, которая якобы "жгла там автомобильные покрышки".

Ульянов назвал подобные заявления "смехотворными" и сообщил, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально "развенчали этот фейк".

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