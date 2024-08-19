Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

Владелец соцсети X отреагировал на сообщения о подарке

Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом он сообщил в понедельник, 19 августа, в соцсети X.

Миллиардер назвал "отсталым" блогера, выложившего у себя на странице новость о подаренном автомобиле. Пользователь возмущался, почему это событие не освещали западные СМИ. "Ты серьёзно настолько отстлый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?" — отреагировал Маск.

17 августа Кадыров сообщил, что получил от Маска новенький электропикап, а также пригласил американского предпринимателя посетить Грозный.

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