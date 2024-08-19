ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

07:22
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Владелец соцсети X отреагировал на сообщения о подарке

Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом он сообщил в понедельник, 19 августа, в соцсети X.

Миллиардер назвал "отсталым" блогера, выложившего у себя на странице новость о подаренном автомобиле. Пользователь возмущался, почему это событие не освещали западные СМИ. "Ты серьёзно настолько отстлый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?" — отреагировал Маск.

17 августа Кадыров сообщил, что получил от Маска новенький электропикап, а также пригласил американского предпринимателя посетить Грозный.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.