Западного производства

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне проведения СВО. Подразделения группировки "Центр" освободили село Свиридоновка Донецкой Народной Республики. За сутки потери ВСУ только на этом участке фронта составили более 500 военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении мощные удары по позициям ВСУ наносят артиллерийские подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Расчеты 120-миллимитровых минометов работают на минимальном расстоянии от противника. Основная цель - опорные пункты на пути наших штурмовых отрядов. Стрельбу ведут как осколочно-фугасными, так и зажигательными минами. Корректируют огонь с помощью беспилотников.

А это кадры боевой работы расчета гаубицы "Гиацинт-Б" в Запорожской области. Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили замаскированное в лесополосе орудие ВСУ западного производства. Цель на удалении более 20 километров от переднего края обнаружила воздушная разведка. Получив координаты, экипаж оперативно привел орудие в боевое положение и открыл огонь. На счету этого расчета уже несколько уничтоженных натовских гаубиц М-777.

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