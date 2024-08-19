В Туве детей эвакуируют из лагерей отдыха из-за лесных пожаров

Их разместят в Кызыле

В Туве из-за лесных пожаров эвакуированы дети из трех лагерей отдыха. Всех временно разместят в столице республики Кызыле. Также в безопасное место вывезли постояльцев дома-интерната и пациентов центральной больницы Тандинского района из-за сильной задымленности.

Сейчас в Туве действует 32 лесных пожара на площади три тысячи гектаров. В тушении задействованы почти 500 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8. Вместе с тувинскими пожарными борьбу с огнем ведут сотрудники Авиалесоохраны соседних регионов - Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, а также военные и добровольцы. Ситуацию осложняет аномально жаркая и ветреная погода.

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