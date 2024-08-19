Карту подвигов морской авиации Балтфлота создают в РГО

Водолазы начали поиск затонувших самолетов

Карту подвигов морской авиации Балтийского флота создают в Русском географическом обществе. В годы Великой Отечественной войны в Финском заливе потерпели крушение тысячи штурмовиков и бомбардировщиков. Об этом говорят масштабные архивные изыскания, которые провели специалисты Центра подводных исследований. Теперь на основании этих документов водолазы начали поиск затонувших самолетов.

Погружение водолазов - решающий момент всей экспедиции. Здесь, на глубине примерно 10 метров, по расчетам, должен лежать советский штурмовик Ил-2. И несмотря на плохую видимость, на дне действительно угадываются покореженный передний винт, фрагменты двигателя, воздушный фильтр.

Чтобы так точно погрузиться к историческому объекту, огромные площади акватории сначала исследуют с помощью гидролокатора.

"Вот он, красавец. Хорошо достаточно сохранился. Видно и фюзеляж, и крылья, и угадываются очертания кабины", - отметил Александр Образцов, инженер-гидрограф ЦПИ РГО.

Новый масштабный проект Центра подводных исследований Русского географического общества, назвали "Отражение балтийского неба". Миссия ученых - воссоздать полную историю боевых подвигов морской авиации Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны.

Это, что называется, полевая часть экспедиции. Прежде, чем катер с водолазами и учеными на борту выходит в море, проводится огромное научно-исследовательская работа. Разбираются архивы, а хронология боёв в этих местах изучается буквально по минутам.

Эту карту участники используют как макет для погружений, здесь хорошо видны особенности ландшафта вблизи Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. В огромной акватории шла ожесточенная борьба за выход советских кораблей из узкой части Финского залива в Балтийское море.

"Фронт здесь стоял четыре года не двигаясь. И были интенсивные бои, в которых погибали самолеты всех трех воюющих стран, имеется в виду Советский Союз, финны и немцы. Когда смотришь сводки полетов, летали через два дня на третий, и каждый вылет погибали два, три, один самолет", - рассказал Андрей Лукошков, директор по науке Национального центра подводных исследований РГО.

Более 1200 единиц - это лишь примерная цифра военных самолетов, сбитых над Балтикой. Точной до сих пор нет. Как нет и точных координат крушений.

"Большинство данных о падении самолетов - это такие: самолет упал в 5 км к мысу от маяка Шепелевский или в двух километрах к западу от мыса такого-то. Понятно, что при таких координатах сектор поиска очень огромный", - рассказал Павел Горбунов, научный сотрудник Центра Подводных исследований Русского географического общества.

С начала проекта удалось обнаружить и обследовать 8 крылатых машин, в том числе английский "Харрикейн", которые Советский Союз получал по условиям ленд-лиза. А в одном из найденных Ил-2 даже удалось идентифицировать, кто сидел за штурвалом. Это был 21-летний уроженец белорусской ССР Василий Дубина, гвардии старший лейтенант Краснознаменного балтийского флота. Все это частички истории, которые со временем сойдутся в одно целое. К сожалению, у исследователей не так много времени.

"Вот состояние корпуса. Который в принципе рвется не то что руками - пальцами. К сожалению, делались они из тонкостенного металла для облегчения конструкции. Поэтому как объект наследия весьма недолговечны. Буквально лет 5-7 и от них останутся только основные детали", - пояснил Сергей Фокин, исполнительный директор Центра Подводных исследований РГО.

Всё, что можно будет поднять со дна и отреставрировать, обязательно станет достоянием музеев. Но все-таки главная цель - нанести координаты гибели всех самолетов на морскую карту. Чтобы написать еще одну страницу в героической истории авиации Балтийского флота.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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