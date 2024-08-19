Москва опасается, что "ФРГ спустит его на тормозах"

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал в понедельник, 19 августа, директор третьего европейского департамента российского Министерства иностранных дел Олег Тяпкин.

Как отметил дипломат, "судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах".

Однако Москву это отношение не устраивает, поэтому она подняла вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН.

В вопросе расследования диверсий на "Северных потоках" Россия добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами, цитирует Тяпкина РИА Новости.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах системы "Северный поток", она попросту не располагает соответствующими возможностями.

Эти оправдания последовали за публикациями американской газеты WSJ о том, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время пытался дать задний ход в реализации плана диверсии на "Северных потоках", поскольку его раскритиковали в Вашингтоне. Но Залужный отказался подчиниться, скорректировал план и привел его в исполнение.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток".

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