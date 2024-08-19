Российская система ПВО сбила пять украинских БПЛА

Киевский режим вновь пытался атаковать территорию России

В ночь на понедельник, 19 августа, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей.

Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что система ПВО сбила украинский беспилотник над его регионом. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз. Также в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

Тем временем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

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