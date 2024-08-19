ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская система ПВО сбила пять украинских БПЛА

08:18
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Киевский режим вновь пытался атаковать территорию России

В ночь на понедельник, 19 августа, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Четыре ракеты и 117 БПЛА сбиты за ночь в России
Российская система ПВО сбила 18 украинских БПЛА

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей.

Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что система ПВО сбила украинский беспилотник над его регионом. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усилили защиту акватории Финского залива от беспилотников и иных воздушных угроз. Также в городе и окрестностях идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз.

Тем временем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.