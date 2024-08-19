В ЛНР задержан подозреваемый в работе на спецслужбы Украины

Возбуждено уголовное дело

В ЛНР задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Известно, что ранее мужчина проживал в Воронежской области. В 2022 году его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с целью сбора разведданных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в госизмене в пользу Украины. По данным службы, мужчина собирал деньги с жертв телефонных мошенников, которые затем шли на финансирование ВСУ.

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