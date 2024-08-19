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Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения

09:07
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Ожидаются новые с магнитудой до 6.0

На Камчатке продолжается "интенсивный афтершоковый процесс".

После произошедшего 18 августа сильного землетрясения зафиксировано более 250 афтершоков, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. В течение недели ожидаются новые афтершоки с магнитудой до 6.0.

Накануне на камчатке произошло землетрясение с магнитудой 7.0. Эпицентр находился на расстоянии более 100 километров от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение привело к активизации вулкана Шивелуч – выброс пепла достиг восьми километров над уровнем моря.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадавших нет. Незначительно повреждены несколько десятков зданий, в том числе инфекционная больница и роддом. Власти региона поручили расселить дома с риском обрушения. Проверки зданий, в том числе учреждений образования, продолжаются.

"Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд", - отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

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