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В России Фонд Джорджа Клуни признали нежелательным

08:32
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Организация занимается дискредитацией нашей страны

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость".

Учредителем фонда являются американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, которая считает себя адвокатом в области международного права.

В Генпрокуратуре отметили, что фонд активно проводит работу, направленную на дискредитацию России, а также поддерживает покинувших страну "лжепатриотов", передает РИА Новости

В конце мая в проекте правозащитного фонда Клуни Docket заявили, что будут просить полицейскую службу ЕС выдать ордеры на арест российских журналистов, которые якобы виновны в "пропаганде войны".

Спустя несколько дней Клуни поспешил оправдаться, свалив вину на сотрудницу фонда, которая, по мнению актера, "неправильно выразилась".

"Кто кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", - написал он в соцсети X в июне.

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