В России Фонд Джорджа Клуни признали нежелательным

Организация занимается дискредитацией нашей страны

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость".

Учредителем фонда являются американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, которая считает себя адвокатом в области международного права.

В Генпрокуратуре отметили, что фонд активно проводит работу, направленную на дискредитацию России, а также поддерживает покинувших страну "лжепатриотов", передает РИА Новости.

В конце мая в проекте правозащитного фонда Клуни Docket заявили, что будут просить полицейскую службу ЕС выдать ордеры на арест российских журналистов, которые якобы виновны в "пропаганде войны".

Спустя несколько дней Клуни поспешил оправдаться, свалив вину на сотрудницу фонда, которая, по мнению актера, "неправильно выразилась".

"Кто кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", - написал он в соцсети X в июне.

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