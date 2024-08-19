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МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на ЗАЭС

09:02
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Пожар в градирне станции произошел 11 августа

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) развенчали фейки о том, что российская сторона якобы причастна к пожару в градирне станции. Такое заявление сделал в понедельник, 19 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

Как отметил дипломат, антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая "жгла там автомобильные покрышки".

Однако эти заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк, цитирует Ульянова РИА Новости.

17 августа МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. Эксперты агентства отметили, что военная активность в районе станции не снижается. Однако при этом обвинять Вооруженные силы Украины в постоянных обстрелах ядерного объекта агентство не стало.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс готов на все, чтобы "раздуть всеобщий пожар". После очередного удара украинской армии по ЗАЭС и демонстративного игнорирования Западом вины ВСУ Филиппо призвал остановить военно-политический блок.

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