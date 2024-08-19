Маск опроверг слухи о том, что подарил Cybertruck Рамзану Кадырову

В таком подарке его обвинил один из интернет-пользователей

Создатель и руководитель компании Tesla Илон Маск опроверг слухи о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Один из пользователей социальной сети X задал вопросом, почему Маск выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".

В ответ Маск возмущенно поинтересовался: "Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу?", а также заявил, что это "еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ".

Ранее Маск, комментируя приостановку работы социальной сети X в Венесуэле по решению властей, пригрозил венесуэльскому президенту Николасу Мадуро космическим лазером: "Мы подпалим ему усы из космоса".

До того американский предприниматель заявил, что разработанный его стартапом имплант Neuralink даст людям суперспособности. В частности, по словам Маска, этот чип может дать пациентам орлиное зрение и даже излечить от слепоты.

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