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Боткинская больница получила статус Московского многопрофильного научно-клинического центра

09:16
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Там оказывают все виды высокотехнологичной помощи

Боткинской больнице присвоили новый статус - Московский многопрофильный научно-клинический центр. Теперь сотрудники учреждения смогут быстрее проводить исследования и сразу же внедрять полученные результаты в практическую работу.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за последние годы клинику переоснастили, построили новые и полностью реконструировали существующие корпуса. На их базе создали 13 специализированных медцентров с самыми эффективными методами диагностики и лечения пациентов.

В Боткинской больнице оказывают все виды высокотехнологичной помощи. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тысяч операций. А сотрудники учреждения успешно совмещают клиническую, научную и образовательную деятельность.

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