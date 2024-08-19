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Депутаты предложили запретить мигрантам переезжать с семьями

09:55
  • понедельник
  • 19 августа 2024

Наличие патента перестанет быть для этого основанием

В Госдуму сегодня внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию.
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Документ разработала группа парламентариев от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект запретит въезд в России иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается только низкоквалифицированных специалистов, которые не имеют российского гражданства и работают в стране только на основании трудового договора или патента.

В настоящее время есть тенденция, когда дети и неработающие супруги мигрантов переезжают в России на основании их трудовых договоров и патентов. Они живут анклавами, разговаривают на своем языке и часто пренебрегают местными правилами. Это приводит к напряженности в обществе.

"Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - сообщил Слуцкий РИА Новости.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024 года из России выдворили 39,5 тысячи мигрантов-нарушителей.

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